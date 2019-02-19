О тестировании российского прототипа искусственной руки с нейроинтерфейсом



В первой половине 2019 года в России начинаются клинические испытания прототипа робота-манипулятора с искусственным интеллектом, предназначенного для реабилитации людей, утративших функции рук или потерявших верхние конечности.

Устройство разработано специалистами Центра компетенций НТИ «Искусственный интеллект» Московского физико-технического института (МФТИ). Оно представляет собой роботизированный манипулятор-руку с функцией захвата предметов, который можно закреплять как на коляске, так и на теле человека. Для управления манипулятором используется нейрогарнитура, оснащённая трекером глаз, считывающим направление взгляда. Система работает в комплексе: трекер отслеживает движения глаз, а гарнитура считывает импульсы человеческого мозга и преобразует эти сигналы в конкретное действие манипулятора. То есть фактически управлять искусственной рукой можно будет силой мысли.

Обладатель манипулятора сможет, например, самостоятельно совершать покупки в магазине, используя его для того, чтобы достать продукты с полок и сложить в пакет. В дальнейшем учёные планируют создать интерфейс, который позволит программировать роботизированную конечность для выполнения определённых стандартных сценариев, например, для приготовления завтрака.