В честь Дня защитника Отечества билеты на конференцию "Интернет вещей" со скидкой 30%!

Организатор международного форума «Интернет вещей» — компания Smile-Expo — поздравляет всех с Днем защитника Отечества и дарит скидки на билеты до 30%! Горячая акция продлится до 26 февраля.

Чтобы купить билеты дешевле, нужно зайти на страницу регистрации, ввести промокод IOT19MSK и выбрать нужное количество билетов. Чем больше билетов, тем больше скидка! Обычная цена билета — 10 000 руб.

Цена 1 билета по акции:

- При покупке 1 билета — 8000 руб. (скидка 20%).

- При покупке от 2 билетов — 7000 руб. (скидка 30%).

- В день проведения мероприятия (27 марта) билеты будут стоить 15 000 руб.

Купить билеты дешевле>>>iotconf.ru.

Конференция «Интернет вещей» – VI ежегодное мероприятие, посвященное развитию IoT-рынка. Ивент соберет представителей госструктур, IoT-экспертов, разработчиков, крупных бизнесменов и инвесторов. В фокусе внимания конференции – практические кейсы применения технологии в бизнесе.

Программа и спикеры доступны на сайте.