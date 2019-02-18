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18.02.2019

КУБ - российский боевой беспилотник нового типа

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Отечественный разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов «ЗАЛА АЭРО» (ZALA AERO), входящий в концерн «Калашников», представил свой новый автоматизированный комплекс высокоточного оружия – КУБ (англоязычная марка – KYB). Испытания его успешно пройдены, и результаты их говорят о создании в России интересной межвидовой системы боеприпасов. О чем идет речь?

КУБ это не простой беспилотник, а программируемый самолет-снаряд размером около 1 метра, обладающий рядом преимуществ перед артиллерийскими и авиационными боеприпасами. Со скоростью до 130 км/ч он на разных высотах с огибанием рельефа местности практически бесшумно движется к цели на расстояние до 60-65 км, оснащенный зарядом взрывчатого вещества около 3 килограммов. Запуск беспилотника происходит практически бесшумно, у него крайне низкая заметность для современных систем ПВО. На цель КУБ наводится либо по заложенным в него перед пуском координатам, либо визуально. Разработчики также говорят о легкости управления данным видом вооружения и его высокой точности.
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Тэги: 
КУБ
KYB
Зала Аэро
Zala Aero
Калашников
БПЛА
самолет-снаряд
будущее
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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