КУБ - российский боевой беспилотник нового типа



Отечественный разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов «ЗАЛА АЭРО» (ZALA AERO), входящий в концерн «Калашников», представил свой новый автоматизированный комплекс высокоточного оружия – КУБ (англоязычная марка – KYB). Испытания его успешно пройдены, и результаты их говорят о создании в России интересной межвидовой системы боеприпасов. О чем идет речь?

КУБ это не простой беспилотник, а программируемый самолет-снаряд размером около 1 метра, обладающий рядом преимуществ перед артиллерийскими и авиационными боеприпасами. Со скоростью до 130 км/ч он на разных высотах с огибанием рельефа местности практически бесшумно движется к цели на расстояние до 60-65 км, оснащенный зарядом взрывчатого вещества около 3 килограммов. Запуск беспилотника происходит практически бесшумно, у него крайне низкая заметность для современных систем ПВО. На цель КУБ наводится либо по заложенным в него перед пуском координатам, либо визуально. Разработчики также говорят о легкости управления данным видом вооружения и его высокой точности.

