Модернизированный комплекс «Ангел» из России готовится спасать жизни



Созданный российскими оборонщиками из концерна «Техмаш» новый вариант диагностического лечебного комплекса поддержания жизнедеятельности человека «Ангел» стал легче образцов первой серии в 2,5 раза, уже использующихся российскими спасателями и рядом медучреждений. На что способен этот комплекс?

Как сообщают разработчики, изначально «Ангел» создан для оказания медицинской помощи при первичной диагностике, автоматизированного контроля за жизнедеятельностью пострадавшего, инвазивного введения назначенных препаратов по заданному алгоритму. По сути это система, которая может серьезно облегчить работу врача в «полевых условиях», сочетая в себе возможности сразу нескольких профильных медицинских специалистов, что критически важно в условиях дефицита медперсонала. Кроме разного рода катастроф и чрезвычайных ситуациях, где необходим «Ангел», он оптимален в условиях удаленных российских населенных пунктов, когда врачи сталкиваются с самыми разными техническими и технологическими трудностями. Неслучайно комплекс называют «робот-медсестра».

Новая версия «Ангела», созданная в 2018 году, весит всего 8 килограммов (вместо 22 кг у первой модели). Она может снимать синтезированную 12-канальную электрокардиограмму с расшифровкой, измерять параметры дыхания, проводить неинвазивный мониторинг сердечного выброса, дополнительно вводить параметры роста, веса, пола пациента и данные с электронного стетоскопа. Все эти показатели комплекс может передавать по телекоммуникационным каналам, самостоятельно выбирая при этом мобильного оператора с наиболее устойчивым сигналом связи. На основе собранных показателей «Ангел» способен диагностировать у пациента травматический и ожоговый шок, отравление, черепно-мозговую травму, лучевую болезнь, геморрагический шок, острое нарушение мозгового кровообращения, гипо- и гипергликемическую кому, респираторный дистресс-синдром взрослых, бронхиальную астму, аритмогенные нарушения сердечной деятельности, септический и кардиогенный шок, тромбоэмболию легочной артерии, острый коронарный синдром.