В России начинается оснащение новыми радиолокаторами средних и малых аэропортов



Это будут новые радары АОРЛ-1АМ от Челябинского радиозавода «Полет», являющиеся развитием уже выпускаемых серийно на предприятии АОРЛ-1АС. Первыми в 2019 году новые радиолокаторы получат воздушные ворота Мурманска и Салехарда. Что это за оборудование?

Как сообщают представители завода-производителя, АОРЛ-1АМ обнаруживает самолеты гражданской авиации всех эксплуатируемых массовых типов на расстоянии до 120 км. Оригинальная, не имеющая аналогов, параболическая антенна радиолокатора обеспечивает возможность работы одновременно по двум каналам – по первичному, предназначенному для обнаружения летательного аппарата, и по вторичному, который используется для получения дополнительной информации от самолета (бортовой номер, высота полета, остаток топлива и т. п.).

В новом радиолокаторе полностью переработана приемопередающая аппаратура; усовершенствована система энергоснабжения, за счет чего локатор может работать в условиях отключения питания; улучшены системы управления и контроля работоспособности. В аппаратуре реализована концепция «мягкого отказа» – выход из строя отдельного модуля не приводит к отключению радиолокатора. Локатор не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала за счет возможности дистанционной диагностики неисправностей.

Добавим, что современные средства радиотехнического обеспечения полетов позволяют модернизировать региональную авиационную инфраструктуру и существенно увеличить долю полетов, совершаемых между регионами напрямую.