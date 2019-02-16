Сибирские нефтепроводчики запатентовали технологию диагностики уплотнительных поверхностей запорной арматуры



Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) выдала на имя ПАО «Транснефть» и АО «Транснефть – Западная Сибирь» патент № 2666973 на изобретение «Способ диагностики уплотнительных поверхностей запорной арматуры».

Авторами изобретения «Способ диагностики уплотнительных поверхностей запорной арматуры» стали главный механик - начальник отдела главного механика АО «Транснефть – Западная Сибирь» Денис Сюмак и начальник центральной лаборатории металлов и сварки Центральной базы производственного обслуживания (ЦБПО) Александр Волков. Выдача Роспатентом охранного документа является подтверждением соответствия данного изобретения критериям патентоспособности – новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость.

Существующие в настоящее время способы диагностики уплотнительных поверхностей запорной арматуры имеют ряд недостатков, к которым относятся сложность и трудоемкость процессов диагностирования, необходимость полной разборки арматуры.

Предложенное изобретение обеспечивает повышение точности и упрощение процесса диагностики, достигаемые за счет подключения электропривода к запорной арматуре и последующего измерения и фиксации его электрических сигналов при перемещении запорного органа. Тем самым о техническом состоянии запорного органа арматуры можно судить по значениям параметров электрической мощности, а при стабильном сетевом напряжении - по значениям силы тока электропривода.

Помимо этого, изобретение имеет важное значение для повышения уровня промышленной безопасности объектов трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. Применение данного способа диагностики позволяет производить мониторинг герметичности запорной арматуры, своевременно выявлять определенные дефекты комплектующих и устранять их.

В 2018 году Роспатентом на имя ПАО «Транснефть» и АО «Транснефть – Западная Сибирь» было зарегистрировано еще одно техническое решение, на которое получен патент №182589 на полезную модель «Устройство для опорожнения емкости камеры приема и пуска средства очистки и диагностики». Результатом применения данного устройства в производственной деятельности стало упрощение процесса опорожнения емкости камеры приема и пуска средства очистки и диагностики надежным стационарным технологичным устройством.

В стратегическом плане применение отечественных разработок сложно переоценить. Это позволяет четко реализовать государственные задачи в рамках импортозамещения и расширить возможности применения собственных отечественных разработок.