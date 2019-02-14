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14.02.2019

Первый Ми-171А2 отправлен зарубежному заказчику

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Новая версия легендарного российского вертолета Ми-8 – Ми-171А2 – начала свою экспортную карьеру. Первыми покупателями машины 2019 году выступили Казахстан и Индия.

Как сообщают разработчики, Ми-171А2 является самой современной модификацией машин типа Ми-8/17. Он оснащен самыми современными российскими двигателями ВК-2500 с цифровой системой управления, а также эффективной несущей системой с композитными лопастями и усовершенствованной аэродинамикой.
Модернизация позволила значительно увеличить крейсерскую и максимальную скорости: относительно серийно выпускаемых вертолетов типа Ми-8/17 эти показатели возросли на 10%. Вертолет Ми-171А2 может эффективно применяться днем и ночью, в условиях высокогорья, при низких и высоких температурах, повышенной влажности и над водной поверхностью.
Новый цифровой комплекс бортового оборудования по принципу «стеклянной кабины» позволил сократить состав экипажа до 2 человек. Повысилась и безопасность: на Ми-171А2 применяются современные системы предупреждения близости земли, других воздушных судов и препятствий.

Добавим, что первый российский вертолет данной модели получила в 2018 году авиакомпания «ЮТэйр». Сборка Ми-171А2 производится на авиазаводе в Улан-Удэ.
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Тэги: 
Ми-171А2
Ми-8
Ми-17
Казахстан
Индия
экспорт
Вертолеты России
ВК-2500
Улан-Удэ
Разделы: 
Транспорт

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