Российская компания запустила в серийное производство уличную беспроводную точку доступа с LTE



Отечественное предприятие ЭЛТЕКС (Новосибирск) сообщило о начале производства своей новой разработки - всепогодной беспроводной точки доступа Wi-Fi с поддержкой LTE (4G) и функцией резервирования каналов для подключения сетевого оборудования к сети Интернет или ведомственным/корпоративным сетям.

Устройство носит фирменное обозначение WB-15-W, его корпус имеет защиту по стандарту IP-54, а «начинка» рассчитана на эксплуатацию в сложных климатических условиях. Учитывая настоящее сибирское происхождение, это не пустые слова: оборудование надежно работает при температурах от минус 45 до плюс 60 градусов.

Данное устройство является универсальным решением для подключения удаленных объектов посредством LTE (4G), оно поддерживает GPS и ГЛОНАСС. Имеется возможность резервирования канала 2G/3G/4G. На передней панели WB-15-W расположен лоток для установки до двух нано-сим-карт мобильной связи 2G/3G/4G. Благодаря заложенными в память настройкам для крупных операторов сотовой связи, оборудование автоматически определяет профиль модема. Новосибирская новинка передает данные по Wi-Fi 2.4 ГГц 802.11b/g/n с поддержкой MIMO 2x2.