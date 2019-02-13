В 2019 году начнется применение новой российской 4-валентной вакцины от гриппа



В России создана и успешно прошла все стадии испытаний четырехвалентная вакцина нового типа от гриппа «Ультрикс КВАДРИ». Выпуск препарата стартует на отечественном заводе в Рязанской области, и в 2019 году ожидается его поступление российским медикам.

В новой вакцине содержатся 4 штамма гриппа. Как говорят разработчики, это значительно снижает риск заболеваемости и способствует формированию стойкого иммунитета к рекомендованному Всемирной организацией здравоохранения штаммовому составу. «Ультрикс КВАДРИ» относится к категории инактивированных вакцин – содержит инактивированные белки вируса гриппа. В состав иммунобиологического препарата входит по два штамма вирусов типов А и B. Содержание гемагглютинина каждого штамма в одной дозе вакцины полностью соответствует рекомендациям ВОЗ и составляет 15 мкг (всего в вакцине содержится 60 мкг антигена). Новый препарат не содержит консервантов, адъювантов и иммуномодуляторов и не уступает по качеству зарубежным аналогам.

Препарат будет производиться по технологии полного цикла в России. Завод в Рязанской области, где начинают выпуск новой вакцины, планирует довести свою долю на рынке таких вакцин в нашей стране до 50%.