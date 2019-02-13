Эффект российских технологий: ЭРА-ГЛОНАСС спасла более 700 жизней



Разработчики российской Государственной автоматизированной информационной системы (ГАИС) «ЭРА-ГЛОНАСС» озвучили данные о текущем состоянии системы и достигнутых результатах ее практического использования по состоянию на 1 февраля 2019 года. Также опровергнуты домыслы о том, что система постоянно отслеживает местоположение автомобиля, на котором она установлена.

Реальная польза стране

Оборудование «ЭРА-ГЛОНАСС» сейчас смонтировано уже на 3,2 млн российских автомобилей и оно активно используется для оказания помощи их владельцам в ДТП и сложных ситуациях вдали от городов. Количество обработанных экстренных вызовов достигло почти 2,5 млн, из них более 16,6 тысячи были выполнены в автоматическом режиме при тяжелых дорожно-транспортных происшествиях. Общий итог: благодаря использованию системы спасено более 700 жизней на дорогах страны – людям была своевременно оказана экстренная медицинская помощь, когда счет шел на минуты.

Домыслы и реальность

Ряд далеких от темы техники обывателей сочиняет и распространяет об этой нужной для повышения безопасности на дорогах российской системе собственные умозаключения, что «ЭРА-ГЛОНАСС» это своего рода «электронный поводок», используя который государство круглосуточно контролирует все «подключенные» автомашины, и эти данные могут быть доступны третьим лицам. Это не соответствует действительности – отмечают специалисты и поясняют как всё устроено на самом деле:

В процессе эксплуатации датчики ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» не активированы и все сервисы находятся в «спящем» режиме. Срабатывание датчиков происходит либо автоматически при тяжелом ДТП, либо в ручном режиме при нажатии тревожной кнопки. Это означает, что пока кнопка «SOS» не нажата, нет никакой технической возможности отследить местоположение, скорость движения автомобиля или другие параметры.

При этом ряд автопроизводителей и сервисов зарубежных автоконцернов самостоятельно собирает и хранит множество данных, связанных как с машиной, так и с владельцем авто: от полного маршрута движения транспортного средства, до информации с внутренних и внешних датчиков мониторинга. Собираемая автопроизводителями информация при некорректном хранении и использовании может стать угрозой безопасности автомобиля и водителя.