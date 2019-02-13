Российская ИТ-компания предложила специальные бесплатные лицензии своей системы электронного документооборота медикам и управленцам

С 5 по 9 февраля 2019 года состоялся IV Международный Омский IT-форум, темой которого стала «Цифровая трансформация регионов». Форум стал площадкой для взаимодействия предприятий IT-сферы, крупных промышленных предприятий, медицинских и образовательных учреждений. В течение пяти дней гостей Форума ждала насыщенная программа, состоящая из деловой части, мастер-классов и круглых столов.

Участники обсудили последние события и тенденции сферы информационных технологий, познакомились с новыми инструментами организации работы в государственных и коммерческих организациях. О возможностях и примерах использования такого инструмента как система электронного документооборота рассказал директор компании «Аврора Диджитал Груп» Александр Смирнов.

Его выступление было посвящено проблемам бумажного документооборота, которые призван решить программный продукт, внесенный в реестр российского программного обеспечения, - «АВРОРА: Документооборот». В связи с повышенным интересом к импортозамещению система, разработанная в 2014 году на территории РФ, является достойной альтернативой зарубежным продуктам.

Пользователи «АВРОРА: Документооборот», в число которых входят администрации муниципальных образований, медицинские и образовательные учреждения, коммерческие организации уже смогли оценить отечественную разработку. Среди ее преимуществ выделяют надежное хранение документов и корреспонденции, контроль сроков исполнения документов и поручений, обеспечение юридически значимого электронного документооборота, доступ к сводным отчетам по задачам и исполнительской дисциплине, удобный интерфейс и низкая стоимость владения.

Сейчас программу используют в различных городах нашей страны: Астрахань, Вологда, Белгород, Иваново, Москва, Новосибирск, Омск, Оренбург, Петропавловск-Камчатский, Смоленск, Тверь, Тула, Хабаровск.

В завершение выступления Александра Смирнова было сделано специальное предложение о безвозмездной передаче лицензий программного продукта членам Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, а также медицинским организациям Омска и Омской области. Как сообщает разработчик, воспользовавшись предложением, организации переведут управление документами и бизнес-процессами на новый уровень.