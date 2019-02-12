В России успешно испытан 680-сильный сверхпроводниковый авиационный электродвигатель



Состоялись успешные наземные испытания опытного образца разработанного в нашей стране компанией «СуперОкс» и Фондом перспективных исследований электрического двигателя на высокотемпературных сверхпроводниках (ВТСП) мощностью 500 кВт (680 л.с.).

Как говорят разработчики, использование высокотемпературных сверхпроводников в электродвигателях значительно снижает габариты и вес систем электроснабжения и электродвижения, что крайне актуально для создания воздушных судов с прорывными техническими характеристиками. В частности, ВТСП-электродвигатели могут найти применение в электрических или гибридных силовых установках самолетов местных воздушных линий, перспективных винтокрылых летательных аппаратов и аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой.

По данным компании «СуперОкс», ВТСП-электродвигатель обладает удельной мощностью в 2-5 раз выше, чем у традиционных аналогов схожих габаритов, у нового силового агрегата - кратное снижение потерь (с учетом затрат на криогенику). Удельный крутящий момент выше, чем у традиционных аналогов, низкий уровень шума, отсутствие выбросов, повышенная стабильность в переходных режимах, высокая устойчивость по отношению к перегрузкам, - всё это достоинства новой технологии. Также отмечено, что криогенная техника существенно снижает вероятность возгорания силового агрегата.

Известно, что показательные тесты отечественного ВТСП-электродвигателя проходили в Центральном институте авиационного моторостроения (ЦИАМ, Москва). Знаковое для отрасли событие собрало вместе представителей большинства ведущих российских предприятий авиационной отрасли. Специалисты смогли оценить перспективы новой разработки и наглядно изучить перспективный авиадвигатель.

На фото: макет российского электродвигателя нового поколения на одной из выставок.