В России размещен рекордный промышленный заказ - на 3731 новый пассажирский вагон



Федеральная пассажирская компания (в составе РЖД) заказала у российских производителей более 3700 железнодорожных вагонов 4 типов. Все вагоны будут поставлены заказчику в 2019-2025 годах. Какой подвижной состав закупают российские железнодорожники?

Согласно имеющимся данным в отраслевых СМИ, это будут 1-этажные и 2-этажные вагоны существующего модельного ряда, новые 1-этажные 2-вагонные сцепы двух поколений (с существующей люлечной тележкой и автономным электроснабжением и с пневмоподвеской и централизованным электроснабжением), новые 2-этажные 2-вагонные сцепы с пневмоподвеской, а также подвижной состав, разработанный как в виде вагонов локомотивной тяги, так и принципиально нового типа с тяговыми головными вагонами или распределенной тягой, позволяющими оперировать поездом как единым целым, без привлечения локомотивов. Наибольшее количество приходится на одноэтажные двухвагонные сцепы - 2297 единиц.

Обязательное условие заказа – не менее 85% комплектующих вагонов должны быть произведены в России.

Имеются данные, что поставщиком по данному заказу будет Тверской вагоностроительный завод. Этот контракт может оказаться крупнейшим в мире в 2019 году по закупке железнодорожной техники (без учета приобретения поездов для высокоскоростных магистралей).