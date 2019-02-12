В России начаты летные испытания первого самолета А-100



В России ведутся летные испытания самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и наведения А-100, который заменит в ближайшее десятилетие имеющиеся машины предыдущего поколения А-50. Первый А-100 испытывают в Таганроге, где расположен авиационный научно-технический комплекс имени Бериева.

Внешне неспециалисту трудно отличить А-100 от А-50, но это машина нового поколения, которая способна удивить своими возможностями. Новый самолет ДРЛО построен на базе свежей версии легендарного Ил-76 - Ил-76МД-90А (ранее был известен как Ил-476). Согласно имеющимся в российских СМИ данным, новейший высокоточный радар, главная «изюминка» А-100, видит самолеты противника на расстоянии до 1000 километров, система автоматически выполняет выбор целей, их распознавание и передачу данных для их атаки нашим истребителям. Радиолокатор может вести до нескольких сотен (!) целей, он работает в четырех частотных режимах, которые будут все время меняться для защиты от помех. Также бортовое оборудование А-100 позволяет работать с группой российских беспилотников. У самолета также богатый функционал работы по наземным и надводным целям. И это всё только часть возможностей, которые закладывают в новую машину.

Работы по А-100 поставили серьезные задачи перед российскими разработчиками радиоэлектроники и связи. Проект получил название «Премьер-476» и активно осуществляется с 2013 года. В 2016 году часть оборудования нового самолета начали обкатывать на переборудованном для этого одном из российских А-50. В 2017 году взлетел первый А-100, в течение 2018 года на этом самолете велись необходимые работы по радиоэлектронному оборудованию, и вот, в феврале 2019 года, он выведен на полноценные летные испытания.