Российский комплекс «Цифровая школа» внедрен в первых 350 учебных заведениях страны



Разработка Новосибирского института программных систем (входит в концерн «Автоматика») - программно-аппаратный комплекс «Цифровая школа» - успешно опробован и запущен в эксплуатацию в 350 школах, его пользователями стали около 1 миллиона человек, включая учеников и преподавателей.

Эта разработка имеет схожую концепцию с той системой, что используют российские военные: вся инфраструктура учебного заведения интегрируется в единую сеть, а используя брелок-идентификатор, карту или приложение в мобильном телефоне, пользователь (в данном случае школьник) получает доступ в помещение школы, питание в столовой и при дальнейшем развитии системы – оплачивает проезд в транспорте.

Комплекс позволяет решить одни из главных «болезненных» проблем любой школы: контроль посещаемости занятий учениками и постоянный мониторинг их питания (учитывается реальное потребление продуктов в столовой и расходы средств на это). Также в систему интегрированы система безопасности, мониторинг пожарной безопасности с автоматической передачей сигнала в региональное управление МЧС России, функции распознавания лиц на входе, создания отчетов и т.д.

Разработчики отмечают, что дальнейшее развитие «Цифровой школы» должно быть связано с отказом от иностранного серверного оборудования и использования новых систем на платформе «Эльбрус» с усиленными средствами защиты информации от несанкционированного доступа. Первый образец системы на российском сервере на процессорах «Эльбрус» был апробирован осенью 2018 года и получил положительные заключения.