Российские оборонщики выпустили первую серию оборудования для «умных домов»



Рязанский радиозавод (входит в холдинг «Росэлектроника») начал производство и поставки своей новой гражданской продукции в российские магазины сети «Леруа Мерлен». Это оборудование для системы «Умный дом», разработанное в «Инженерно-производственном объединении» (ИПРО). Что это за приборы?

Как сообщает производитель, это обновленная версия GSM-системы «Умный часовой» (еще одно название «ИПРО-6»). В комплекте 6 входов для подключения различных датчиков и дополнительный приемопередатчик с расширенным функционалом, благодаря которому появилась возможность включить в систему радиорозетки или любые другие приборы, оснащенные радиоприемником, и управлять ими через мобильное приложение. Также встроен модуль Wi-Fi, позволяющий увеличить скорость передачи данных между датчиком и подключенными приборами или радиорозетками. Розничная цена комплекта по данным «Росэлектроники» составит около 7300 рублей. Сейчас выпущена первая партия в 800 таких комплектов, серийное производство продолжается.

На этом останавливаться на предприятии не планируют и говорят о том, что завод уже освоил выпуск широкой линейки аппаратуры для обеспечения коммунальной безопасности, для систем «Умный дом», и в ближайшее время выведет на рынок новые блоки с термостатами и блоки системы контроля протечек.