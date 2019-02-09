Кто получил премии Президента в области науки и инноваций для молодых учёных в 2019 году (ФОТО)

Молодые российские ученые были отмечены Президентскими премиями по итогам исследований за 2018 год. Денежные премии размером по 2,5 млн рублей каждый получили 5 исследователей из разных регионов России.

Евгений Горлов и Виктор Жарков из Томска разработали в Институте оптики атмосферы имени Зуева Сибирского отделения Российской академии наук новый метод дистанционного обнаружения сверхнизких концентраций взрывчатых веществ при помощи лазерных радаров (лидаров). Он позволяет дистанционно выявлять источники опасности в условиях интенсивного пассажиропотока и, по сути, заменять «на посту» служебных собак. По оценкам экспертов, созданные авторами технические комплексы значительно превосходят зарубежные аналоги.

Евгений Горлов (Томск)

Виктор Жарков (Томск)

Вячеслав Дячук из Владивостока, работая в Национальном научном центре морской биологии имени Жирмунского, открыл новые механизмы развития нервных систем беспозвоночных и позвоночных животных. По мнению экспертов, это вносит значимый вклад в понимание фундаментальных основ развития нервных клеток, и помогает продвинуться в лечении различных патологий, в том числе таких серьёзных болезней, как болезнь Паркинсона или Альцгеймера.

Вячеслав Дячук (Владивосток)

Екатерина Гризанова из Новосибирского государственного аграрного университета выполнила исследования и определила механизмы формирования устойчивости насекомых-вредителей к инсектицидам. Ее научные разработки позволяют создать эффективные и, что особенно важно, экологически чистые средства, помогающие сохранять урожай и леса.

Екатерина Гризанова (Новосибирск)

Иван Оселедец из Сколковского института науки и технологий (Москва) добился успехов в эффективной обработке значительных массивов математических данных об изучаемых объектах. Созданный на этой основе программный пакет активно используется в научных группах по всему миру для решения сложных прикладных задач. Предложенный лауреатом подход уже вошёл в классические учебники по матричному анализу. Ему присудили награду за «создание прорывных вычислительных технологий решения многомерных задач физики, химии, биологии, анализа данных на основе тензорных разложений».

Иван Оселедец (Сколково, Москва)