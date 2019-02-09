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09.02.2019

Кто получил премии Президента в области науки и инноваций для молодых учёных в 2019 году (ФОТО)

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Молодые российские ученые были отмечены Президентскими премиями по итогам исследований за 2018 год. Денежные премии размером по 2,5 млн рублей каждый получили 5 исследователей из разных регионов России.

Евгений Горлов и Виктор Жарков из Томска разработали в Институте оптики атмосферы имени Зуева Сибирского отделения Российской академии наук новый метод дистанционного обнаружения сверхнизких концентраций взрывчатых веществ при помощи лазерных радаров (лидаров). Он позволяет дистанционно выявлять источники опасности в условиях интенсивного пассажиропотока и, по сути, заменять «на посту» служебных собак. По оценкам экспертов, созданные авторами технические комплексы значительно превосходят зарубежные аналоги.

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Евгений Горлов (Томск)

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Виктор Жарков (Томск)

Вячеслав Дячук из Владивостока, работая в Национальном научном центре морской биологии имени Жирмунского, открыл новые механизмы развития нервных систем беспозвоночных и позвоночных животных. По мнению экспертов, это вносит значимый вклад в понимание фундаментальных основ развития нервных клеток, и помогает продвинуться в лечении различных патологий, в том числе таких серьёзных болезней, как болезнь Паркинсона или Альцгеймера.

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Вячеслав Дячук (Владивосток)

Екатерина Гризанова из Новосибирского государственного аграрного университета выполнила исследования и определила механизмы формирования устойчивости насекомых-вредителей к инсектицидам. Ее научные разработки позволяют создать эффективные и, что особенно важно, экологически чистые средства, помогающие сохранять урожай и леса.

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Екатерина Гризанова (Новосибирск)

Иван Оселедец из Сколковского института науки и технологий (Москва) добился успехов в эффективной обработке значительных массивов математических данных об изучаемых объектах. Созданный на этой основе программный пакет активно используется в научных группах по всему миру для решения сложных прикладных задач. Предложенный лауреатом подход уже вошёл в классические учебники по матричному анализу. Ему присудили награду за «создание прорывных вычислительных технологий решения многомерных задач физики, химии, биологии, анализа данных на основе тензорных разложений».

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Иван Оселедец (Сколково, Москва)

Тэги: 
наука
будущее
молодые ученые
Томск
Сколково
Новосибирск
Владивосток
премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2018 год
Разделы: 
Научные разработки

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