Первые 8 вертолетов для Национальной службы санитарной авиации



В России торжественно переданы в эксплуатацию 4 новых медицинских вертолетов Ми-8 и 4 «Ансат» для созданной государственной структуры - Национальной службы санитарной авиации. В ближайшие 3 года служба получит 150 новых российских винтокрылых машин.

Сегодня вертолеты по заданию санитарной авиации работают в 45 регионах нашей страны. Сейчас эти машины относятся к авиакомпаниям, которые в свою очередь работают по договорам с региональными структурами здравоохранения. На текущий момент холдинг "Вертолеты России" поставил в регионы РФ 60 машин с медицинским модулем, которые совершили уже более 12 тысяч вылетов и перевезли свыше 17,5 тысяч пациентов, в том числе около 3 тысяч детей.

Теперь в санитарную авиацию возвращается единый государственный оператор – НССА (Национальная служба санитарной авиации). На данный момент служба уже приступила к работе в Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Свердловской, Новгородской областях и Республике Карелия.