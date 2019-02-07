О новом российском аппарате терапевтической гипотермии из Ижевска

В 2013-2018 годах в нашей стране создан уникальный медицинский прибор — VIRSAR АТГ–01 (ВИРСАР). Он успешно прошел все испытания и сейчас начато его производство на Ижевском механическом заводе.

Новый аппарат развивает начатую в последние советские годы линию первых систем терапевтической гипотермии («Холод-2Ф» и «Флюидкраниотерм») на новом технологическом уровне, - сообщает НМТ. «ВИРСАР» из Ижевска позволяет снизить смертность от ишемического инсульта в два раза, сократить время лечения и реабилитации пациентов после черепно-мозговых травм. Имеются положительные результаты клинического применения при сердечно-легочной реанимации, алкогольной и наркотической интоксикации, не купируемых лихорадках и других состояниях. Также аппарат рассчитывают начать использовать в спортивной медицине.

Что это за устройство и методика?

Терапевтическая гипотермия (контролируемое понижение температуры мозга) активно развивается как научное направление. Учеными установлено, что понижение температуры мозга способно ограничить развитие всех основных механизмов повреждения нейронов. Известно, что в области травмы коры мозга температура нейронов повышается на 1,5 °С и выше, что усугубляет повреждение нервных клеток. Даже мягкая гипотермия (понижение температуры мозга до +32°С) является эффективным способом предупреждения развития деструктивных процессов в центральной нервной системе.

VIRSAR АТГ-01 осуществляет контролируемое охлаждение головного мозга до температуры не ниже 29 °С без развития общего охлаждения тела. Аппарат позволяет оперативно в течение уже 60 минут понизить температуру коры больших полушарий на 1,5-2 °С, а при длительности процедуры более 8 часов – на 4-6 °С. Движением жидкости, температурой и длительностью процедуры управляет электроника, которая также следит за температурой пациента, предотвращая его переохлаждение.