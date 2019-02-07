Генезис - новая марка российской высокоточной спутниковой геодезической аппаратуры



Уральский оптико-механический завод запатентовал собственную марку «Генезис» (Genesis) для выпускаемой на предприятии современной спутниковой геодезической продукции (ГНСС-аппаратуры). Сейчас под этой маркой производятся российские мультисистемные многочастотные спутниковые приемники, смарт-терминал, референцная станция и полевой контроллер.

Как сообщают представители завода, ГНСС-аппаратура работает с ГЛОНАСС, Beidou, GPS, Galileo и QZSS, системами широкозонной дифференциальной коррекции SBAS, а также использует широкий ряд технологий связи, в числе которых GSM, Wi-Fi, УКВ и другие.

В 2019 году на Уральском оптико-механическом заводе начнут выпуск нового типа спутникового приемника также под новой маркой «Генезис». Он будет отличаться улучшенными точностными характеристиками и компактными размерами. Его предполагается оснастить дополнительной опцией интеллектуального контроля производства работ, в частности способностью подавать голосовые команды в процессе их выполнения.