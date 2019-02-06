В России готовится к запуску производство инъекционных медицинских игл



Несмотря на развитую медицинскую промышленность, в нашей стране до сих пор отсутствует крупное полномасштабное производство инъекционных медицинских игл полного цикла, и медучреждения покупают иностранную продукцию – европейских и китайских производителей. В 2019 году ситуация наконец-то начнет меняться.

Как сообщает Концерн «Вега», в этом году в Ярославской области запускают первый большой завод, где будут производить в больших объемах инъекционные медицинские иглы, включая игольные заготовки, а также дентальные иглы и иглы для вакуумных систем забора крови. Производство будет высокоавтоматизированным, на нем будут трудиться около 150 человек.

Открытие завода уже в первый год позволит снизить зависимость от импортных поставок почти на половину. Перед предприятием ставится задача – занять на первом этапе до 50% внутреннего рынка. Дальнейшее расширение производства даст возможность полностью удовлетворить внутренний спрос и вывести нашу продукцию на экспорт.

В новое производство вложили почти 0,8 млрд рублей, из них полмиллиарда - это средства государственного Фонда развития промышленности (ФРП).