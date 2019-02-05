Российские водолазы, используя отечественное оборудование, установили мировой рекорд подледного погружения

Аквалангисты подводного научно-исследовательского отряда Русского географического общества (РГО) имени Алексея Леонова совершили рекордное по времени подледное погружение – 10 часов 5 минут. Использовалось российское оборудование – воздушный редуктор ВР-172 и легочный автомат ЛАМ-17, были задействованы ученые двух российских исследовательских центров. Во время рекорда была выполнена программа экспериментов совместно с Военно-медицинской академией имени Кирова и Институтом физико-технических проблем Севера имени Ларионова.

Как сообщил руководитель отряда аквалангистов РГО Дмитрий Шиллер, учёные из Института имени Ларионова «подготовили для команды специальные электронные датчики, внешне напоминающие железную таблетку. По одному датчику находилось внутри аквалангистов. Капсулу поместили в специальную оболочку, и ребята проглотили их перед погружением. По два датчика находилось между телом и утеплителем и между утеплителем и гидрокостюмом. В датчик была загружена определённая программа, разработанная для нашего погружения. В определённые часы они включались и измеряли температуру тела, а также другие показатели. По завершении проекта все датчики были собраны и отправлены в институт на расшифровку. В результате мы получим данные с графиком изменения температуры тела».

Мировой рекорд был установлен 30 января 2019 года на озере в городе Казань при температуре воды +3 градуса. По данным предприятия разработчика, НПП «Респиратор», использовались серийно выпускаемые воздушно-дыхательные аппараты для водолазов, созданные в 2010-х годах. Они уже хорошо зарекомендовали себя в сложных условиях Арктики: например, 3 года назад наши аквалангисты испытывали их в водах Белого моря при температуре воды минус 1,5 градуса на глубине 102 метра.

Использованное для мирового рекорда российское оборудование это воздушный редуктор ВР-172 (предназначен для понижения давления воздуха и подачи его к легочному автомату, обеспечивает работу аппарата на глубинах до 300 м) и легочный автомат ЛАМ-17 (применяется в водолазных дыхательных аппаратах с открытой схемой дыхания для подачи воздуха).