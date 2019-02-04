В России возродили выпуск длиннофокусных фотообъективов Рубинар

Еще одна хорошая новость от Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС, входит в Ростех): предприятие начало выпуск зеркально-линзовых длиннофокусных фотообъективов нового поколения «МС Рубинар 10/1000 Макро», продолжающих традиции известной в годы СССР оптики у фотографов.

Новые объективы совместимы с большинством зеркальных и беззеркальных камер иностранного производства и новейшим российским профессиональным фотоаппаратом «Зенит М» (см. наш материал http://tehnoomsk.ru/node/3396). Оптика «МС Рубинар 10/1000 Макро» позволяет делать качественные астрономические снимки: лунной поверхности, звёзд и планет Солнечной системы. Также объектив подходит для крупноплановой съёмки, съёмки ландшафтов, архитектурных элементов и спортивных соревнований.

Производство новых российских объективов уже начато на Лыткаринском заводе оптического стекла.