Проект СДС и перспективы нового сверхзвукового пассажирского российского самолета



Первая фотография внешнего вида разрабатываемой в России новой сверхзвуковой пассажирской машины СДС от фирмы «Туполев» вызвала бурное обсуждение у всех любителей авиации. Во-первых, всё-таки процесс сдвинулся с мертвой точки после того, как замерли в 1999 году на стоянке в Жуковском 2 последних Ту-144. Во-вторых, вопросов к проекту СДС стало сразу очень много, и вот почему.

Начнем с хорошего. Предполагается вывести первый туполевский СДС на испытания через 5 лет. Это будет машина-демонстратор с двигателями НК-32-02 (новая серия двигателя, который запускают в серийное производство для бомбардировщика Ту-160М2). При этом авторы проекта легко сообщили вроде бы почти секретные характеристики второго поколения НК-32: масса 3400 килограммов, тяга 12535 кгс. Показатель тяги выглядит странно – для НК-32 первой серии она составляла около 14000 кгс. Дальше – еще интереснее. Тех самых 12535 кгс мало, сказали разработчики проекта СДС, и в 2027 году будет готов двигатель «ПД СДС», который выдаст 14000 кгс и будет весить 3055 килограммов. Его-то и поставят на серийные СДС. А вот теперь вопрос: почему тяга новейшего НК-32-02 озвучена меньше, чем у его первого варианта? И второй вопрос: а не будет ли «ПД СДС» просто еще одним вариантом НК-32, например, НК-32-03, более экономичным и легким? Впрочем, это всё предположения, дающие почву для разных рассуждений на тему перспективных силовых установок для сверхзвуковых самолетов.

Теперь о неприятном. Все, кто хоть немного разбираются в теме авиаперевозок, сразу же напряглись услышав странные, пропитанные нафталином из 90-х годов и американских методичек слова Михаила Никулочкина (начальник подразделения авиатехнических проектов ПАО «Туполев») о том, что это будет «бизнес-джет» и чтобы он «был прибыльным», то цена на билеты должна быть рыночной и по сути недоступной для большинства населения России. То есть вопреки здравому смыслу вливания в революционную машину средств и полноценной поддержки эксплуатации государственным перевозчиком (им могла бы стать специальная дочерняя компания «Аэрофлота» или «России»), предлагается выдать уникальный самолет в заведомо провальную эксплуатацию «на самоокупаемость».

Между тем, сверхзвуковая пассажирская авиация при ее внедрении – несовместима с либеральным (рыночным) подходом в экономике. Эту истину наверное можно еще 100 тысяч раз повторить для «талантливых менеджеров».

Новый СДС нужен. Это факт. Но в чистом виде «рыночный» подход к запуску машины на линии авиаперевозок изначально вреден и ошибочен. Самолет нового поколения должен пробить дорогу в гражданскую авиацию новым машинам, которые свяжут огромные просторы России и мира на высоких скоростях. И для этого важно, чтобы он стал реальной машиной, а не просто «игрушкой для богатых».