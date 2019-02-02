Как работает станция визуально-оптических помех 5П42 Филин



Российские СМИ массово сообщили о поступлении на вооружение ВМФ нашей страны нового комплекса нелетального оружия - станций визуально-оптических помех 5П42 «Филин», которые способны вызывать расстройства здоровья у экипажей кораблей противника. Что это за системы?

5П42 «Филин» - отечественная разработка, созданная санкт-петербургским «Опытным заводом «Интеграл» госконцерна «Вега». В темное время суток система модулирует низкочастотные колебания яркости излучения и вызывает временные расстройства органов зрения у операторов визуально-оптических и оптико-электронных каналов наблюдения и прицеливания стрелкового оружия, а также оружия ближнего боя. Подтвержденное в ходе государственных испытаний эффективное действие станции визуально-оптических помех наблюдается на расстоянии до 2 километров от корабля-носителя. Вести прицельный огонь по кораблю становится невозможно.

Другая особенность 5П42 «Филин» заключается в том, что исходящее излучение в видимом и части инфракрасного спектрах вкупе с высокочастотной модуляцией яркости способно эффективно подавлять лазерные дальномеры инфракрасного диапазона, приборы ночного видения, а также системы наведения противотанковых управляемых ракет на дальности до 5 километров.

Устанавливают «Филина» на фрегаты проекта 22350 (по 2 комплекта на каждый), по другим типам судов пока данных не приводится, но известно, что можно смонтировать комплекс практически на любое судно или боевой корабль флота. Система с упрощенными характеристиками предлагается на экспорт под названием 5П42Э «Грач» (имеются данные об установке данного варианта на катер).