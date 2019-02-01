Новая российская мобильная установка ультразвукового контроля металлических листов



Ученые Государственного научного центра НПО «ЦНИИТМАШ» завершили разработку и тестирование новой механизированной установки «Лист 7М» для ультразвукового контроля металлических листов эхо-импульсным методом. Устройство будет выпускаться для листопрокатных металлургических заводов для контроля продукции, а также для организаций, покупающих листы, для проведения приемочного входного контроля.

Что из себя представляет «Лист 7М»? Как сообщают его создатели, в основе устройства – многоканальный ультразвуковой дефектоскоп ПЕЛЕНГ-415, созданный в России НПК «Луч». В нем находятся 8 настраиваемых преобразователей, образующих акустический блок с захватом контролируемой полосы 560 мм. Его программное обеспечение, специально разработанное в ЦНИИТМАШ, позволяет оператору одновременно видеть показатели всех 8 датчиков и следить за значениями толщины листа, глубины залегания дефекта и донного сигнала. Контроль листа проходит через слой воды с помощью 8 преобразователей: их поочередная настройка и выставление водяного зазора с точностью 0,01 мм происходит с помощью патентованного приспособления под названием «микролифт». Оно же помогает улучшить акустический контакт и предохранить рабочую поверхность от истирания.

Установка может работать без подзарядки 8 часов и весит около 25 кг. Испытания показали, что «Лист 7М» успешно работает с листами толщиной до 300 мм и выявляет дефекты различного типа. Аппарат сигнализирует об обнаружении даже небракующихся дефектов размером от 3 мм. Новинка продолжает 15-летнее развитие линейки подобных устройств предыдущих поколений. Разработчики особо акцентируют внимание на мобильность нового устройства - оно легко перемещается по листу, не отрывая акустического блока при развороте или смене направления движения. За счет своей мобильности «Лист 7М» позволяет регулировать плотность ультразвукового контроля, что повышает его скорость и качество.