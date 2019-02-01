Армения заказала в России 4 новых многофункциональных истребителя Су-30СМ



Первая поставка новых боевых самолетов за историю существования постсоветской Армении запланирована на 2020 год. Самолеты с учетом финансового положения заказчика продаются по внутрироссийским ценам.

Изначально в Армении хотели приобрести до 12 таких тяжелых истребителей, но до подписания твердого контракта дело так и не дошло. В 2018 году представители властей кавказского государства обсуждали с российскими военными поставки 6 Су-30СМ, в итоге был выбран самый скромный вариант – 4 машины.

Добавим, что многофункциональные истребители Су-30СМ производится серийно на Иркутском авиазаводе. В ВКС России используются сейчас 115 таких боевых самолетов.