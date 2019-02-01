Российские производители создали МЦОД на отечественной компонентной базе



Модульный центр обработки данных (МЦОД) GreenMDC, оборудованный самыми современными компонентами инженерной инфраструктуры производства российской компании ДКС, произведен, установлен и запущен в эксплуатацию в 2018 году.

Как сообщают авторы проекта, отечественное комплексное решение установлено на производственной площадке компании ДКС и выполняет функции вычислительного центра и шоу-рума для демонстрации оборудования. Комплексное решение разработано другой российской компанией GreenMDC на базе масштабируемой модели МЦОДа TelecomOutdoor NGm. Инженерные системы спроектированы на базе оборудования и материалов ДКС — одного из крупнейших в России и Европе производителей кабеленесущих систем и низковольтного оборудования.

В начальной конфигурации МЦОД состоит из двух модулей — стартового и модуля расширения. Они предназначены для установки до шести стоек 42U размером 600 мм. Однако МЦОД можно увеличить до 18 стоек, установив дополнительные модули расширения. ScalableMDC TelecomOutdoor NGm разработан по технологии горячего масштабирования, при которой не требуется отключение работающего оборудования.

В МЦОДе установлены российские серверные стойки, СКС и ИБП производства ДКС. Система бесперебойного электроснабжения реализована на базе двух моноблочных источников бесперебойного питания, которые в случае чрезвычайной ситуации будут поддерживать работу МЦОДа при полной загрузке в течение 7 минут. В каждом модуле размещены локальные системы кондиционирования, противопожарной автоматики, газового пожаротушения, мониторинга и локальная электрораспределительная сеть. Инженерные системы зарезервированы по схеме N+1.