Российские военные гидрографы сообщили о результатах 3-летней работы в Арктике



Русское географическое общество (РГО) получило от Гидрографической службы Северного флота данные по работе в 2015-2018 годах научных экспедиций на судах «Визир», «Сенеж» и «Горизонт». Военные в Арктике за это время открыли и описали 1 пролив, 12 островов, 14 мысов и 6 бухт.

Наши специалисты-гидрографы сообщили о новых географических объектах - проливе Беспокойный и двух островах с условными наименованиями «Западный Нортбрука» и «Восточный Нортбрука». Были впервые картографированы ранее обнаруженные географические объекты – остров Рожкова в заливе Кривошеина Новой Земли, пролив, разделивший остров Нортбрука, с условным наименованием «пролив Гайдовского» на архипелаге Земля Франца-Иосифа, а также мыс в губе Глазова с условным наименованием «Кругосветка». В архипелаге Земля Франца-Иосифа обнаружили исчезновение острова Перламутровый. Площадь всех открытых новых территорий в российской Арктике превысила площадь маленького европейского государства Монако.

Развернутые Гидрографической службой Северного флота исследования в арктических широтах привлекли внимание российских школьников и студентов. Сообщается, что они также подключались к изучению географических объектов.

В 2016-2017 годах с помощью космических снимков было зафиксировано появление на архипелаге Новая Земля двух новых островов. Один из них, в районе ледника Визе, был картографирован в августе 2018 года экипажем гидрографического судна Северного флота «Горизонт».

Как говорят наши военные гидрографы, открытые острова предоставляют учёным всего мира уникальную возможность наблюдения за процессами, схожими с теми, что происходили на Земле много тысячелетий назад после завершения ледникового периода с последующим моделированием развития жизни на данных территориях. Зафиксированные изменения конфигурации береговой линии способны повлиять и на некоторые аспекты использования Северного морского пути: появление новых бухт и укрытых от волнения акваторий позволит расширить возможности безопасного судовождения в этих сложных для плавания районах.