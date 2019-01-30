В России создан новый сорбент для очистки воды от урана



Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) после создания оригинальной технологии очистки морской воды от радиоактивного цезия разработали новый сорбент, очищающий воду от растворенного урана до 95%. Созданный материал способен концентрировать опасное радиоактивное вещество и легко отделять его от очищаемого раствора.

Как сообщают представители российского вуза, полученный в ходе исследований сорбент – это композит из пористых железооксидных систем, содержащих наноразмерное железо. Для синтеза материала использована так называемая «золь-гель технология» (метод получения материалов, когда на одной из стадий процесса образуется гель). Это позволило создать более развитую пористую структуру и состав сорбента, оптимальный для химической реакции с ураном. Пористая структура увеличивает активные сорбционные центры на поверхности сорбента, которые концентрируют опасное вещество, повышая эффективность очистки. А магнитный эффект нового материала за счет железа позволяет легко удалять полученный осадок из воды.

Созданный во Владивостоке новый российский сорбент предлагается использовать в типовых стационарных установках для подготовки промышленной и бытовой воды, а также для очистки радиоактивно загрязненных природных, сточных и морских вод. Сорбент вводят в водную среду в соотношении 1:100. Процесс очистки проходит при комнатной температуре на протяжении от 3 до 48 часов, после чего воду фильтруют, а осадок – извлекают, - сообщает пресс-служба ДВФУ.