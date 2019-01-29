Опубликован рейтинг «Русская Техносфера-2018»

Предлагаем вашему вниманию очередной рейтинг самых читаемых российских технических тем по итогам 2018 года от нашего медиаресурса. Благодарим всех читателей за поддержку и внимание к публикациям сайта «Техносфера. Россия» и его групп в соцсетях в минувшем году.

ТОП-3: Компьютеры и системы "умного земледелия".

Наибольший интерес читателей вызвала информация о развитии проекта по разработке 16-ядерного процессора МЦСТ «Эльбрус-16СВ»: http://tehnoomsk.ru/node/3111

На втором месте заметка о российском тракторе от концерна «Тракторные заводы» - АГРОМАШ 180ТК – ТК-3-180Д с новой отечественной системой точного земледелия «Агропилот-1» : http://tehnoomsk.ru/node/3037

Тройку лидирующих тем по итогам года завершает рассказ о том, как разработчики отечественных процессоров Байкал-Т1, «Байкал Электроникс», опередили коллег из МЦСТ с процессорами «Эльбрус» по работе с физическими лицами. Если до этого оба процессора могли купить только юридические лица и по очень высоким ценам, то с 1 квартала 2018 года материнские платы БФК 3.1 с предустановленными 2-ядерными «Байкалами» стали доступны всем желающим в розницу. http://tehnoomsk.ru/node/3021

4-10 позиции: самолеты, электромобили, космос и роботизация на танковом заводе

На 4-й позиции наш подробный рассказ о первом российско-китайском самолете – дальнемагистральном CR929, создание которого идет полным ходом в обеих странах: http://tehnoomsk.ru/node/3387

Весной «Техносфера. Россия» разместила свой первый материал о наделавшей много шума российской крылатой ракете с ядерным двигателем: http://tehnoomsk.ru/node/3096

Появление демонстратора отечественного электромобиля CV-1 на стенде концерна «Калашников» на выставке «Армия-2018» вызвало неадекватную реакцию у многочисленных юных (и не очень) пользователей социальных сетей. Не понимая, что это за машина, люди подняли волну негативной истерики, а некоторые СМИ успешно подхватили ее: http://tehnoomsk.ru/node/3310

Большой интерес читателей вызвал рассказ о том, как на космодроме Байконур в Монтажно-заправочном корпусе «Энергия-Буран» (МЗК) до сих пор хранятся 2 уникальных объекта космической программы СССР: второй летный экземпляр многоразового корабля «Буран» - «Буря» и его технологический макет: http://tehnoomsk.ru/node/3132

На 8-м месте оказался материал об испытаниях первого варианта нового снегоболотохода КАМАЗ-Арктика с колесной формулой 6х6 и двигателем V8 с механической КПП. Также мы сообщили, что готовится второй вариант 8х8 с новейшим двигателем Р6 с АКПП и кабиной серии К5: http://tehnoomsk.ru/node/3157

Наш фоторепортаж с открытия первой в стране роботизированной линии по сборке гусениц на танковом заводе в Омске оценили положительно немало посетителей сайта «Техносфера. Россия»: http://tehnoomsk.ru/node/3090

Замыкают 10-ку самых читаемых тем по мнению наших читателей сразу 2 материала с практически одинаковыми показателями интереса к ним аудитории медиаресурса: Это продолжение темы о возрождении производства российского авиадвигателя НК-32 («второй серии», НК-32-02): http://tehnoomsk.ru/node/3368 И еще один актуальный материал авиационной тематики - о локализации L-410 и L-610 в России и запуске в серию Ил-114-300: http://tehnoomsk.ru/node/3488

При создании рейтинга учитывались данные аналитики открытых сервисов «Яндекс.Метрика», Openstat, «Мэйл.Ру» и «Рамблер.Топ 100», а также показатели публикаций в социальных сетях – наши группы в «Фейсбуке» и «ВК». Удачного вам чтения и помните: Будущее будет светлым, и оно будет нашим!