Российская система электронного документооборота заработала на отечественной мобильной платформе (ВИДЕО)

Представители российской компании «Диджитал Дизайн» сообщили об успешном портировании известной отечественной системы электронного документооборота Docsvision («ДоксВижн») на перспективную мобильную платформу «Сэйлфиш» (Sailfish Mobile OS RUS – см. наш материал об этой операционке http://tehnoomsk.ru/node/3399).

Проект реализуется как перспективное решение для государственных предприятий и организаций в связи с наметившимся повышением интереса к реальным импортозамещающим разработкам в России. «ДоксВижн», как и многие российские ИТ-продукты, изначально создавалась и развивается на американской платформе Microsoft (это было связано с тем, что несмотря на звучавшие многократно заявления об уходе от иностранного софта, под Windows работает до сих пор большинство российских компьютеров в госорганах). Сейчас постепенно растет доля альтернативного программного обеспечения. Мы уже писали о том, как начинают уходить от Windows в силовых структурах и о внедрении отечественных разработок на базе Linux - см. http://tehnoomsk.ru/node/2986.

Но это то, что касается обычных компьютеров, а для смартфонов и планшетов еще недавно не было альтернативе Android и iOS. Операционная система для мобильных устройств «Сэйлфиш» сейчас является в этом плане весьма перспективной, и поэтому создатели Docsvision стали одними из первых, кто движется в направлении выпуска версий своих продуктов для российской платформы.

На этом видео разработчики показывают работу своего программного продукта под ОС Sailfish Mobile OS RUS: