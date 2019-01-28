Российскому флоту сдан второй морской тральщик с композитным корпусом проекта 12700



«Иван Антонов» - второй, вошедший в состав нашего флота, из 10 ранее заказанных противоминных кораблей с уникальным самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии. Еще 4 однотипных корабля строятся в Санкт-Петербурге.

Средне-Невский судостроительный завод обладает возможностью строить по этой технологии суда длиной до 80 метров. Это максимальный показатель в мире. Преимуществом стеклопластикового «немагнитного» корпуса является его более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами. Срок службы при этом больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса – значительно меньше.

Тральщики проекта 12700 имеют длину около 62 метров, водоизмещение – до 890 тонн, дальность хода – до 1500 миль (2800 км). Экипаж составляет около 30-35 человек. Корабли оснащены современными противоминными комплексами и обладают высокой степенью автоматизации боевых процессов. На борту имеются подводные беспилотные аппараты. Строительство и испытания «Ивана Антонова» - от закладки на стапеле до сдачи готового корабля Балтийскому флоту заняли 2 года.