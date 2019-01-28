О разработке нового российского авиадвигателя из алюминия в Новосибирске



В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) проводят наземные испытания первого в мире полностью алюминиевого двигателя внутреннего сгорания. По данным вуза, заменить все части мотора на алюминиевые удалось благодаря оригинальной технологии нанесения тонкого слоя оксида повышенной твердости, разработанной учеными.

Как устроен этот авиационный двигатель? Это чисто российская разработка, в которой задействованы ученые НГТУ и Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). Все компоненты мотора отлиты из алюминия в Новосибирске.

Почему данный двигатель называют «первым в мире»? Как поясняют его разработчики, ранее алюминий уже применялся в авиационных и автомобильных двигателях, но детали, работающие под высокой нагрузкой, сегодня пока изготавливаются из специальной стали. Новосибирские ученые же стали применять технологию плазменно-электролитического оксидирования (ПЭО). Суть технологии в том, что на алюминиевые детали воздействуют плазменными разрядами, в результате чего на поверхности алюминиевой детали образуется тонкий слой оксида алюминия, известного как корунд. Корунд обладает высокой твердостью и температурой плавления, именно поэтому алюминиевые детали с корундовой поверхностью смогли заменить стальные в двигателе.

Первый действующий образец нового 400-сильного авиадвигателя получился, как и ожидалось, легким – он весит около 200 килограммов. Расход топлива по сравнению с аналогом из обычных сплавов снизился на 15%. Также сообщается, что мотор работает на обычном автомобильном бензине с октановым числом 95, серийный его вариант будет использовать авиационный бензин Б-91 (его производство возобновлено в России). Изначально разработчики планируют обкатывать новый силовой агрегат на старых самолетах Як-52. Правда, до этого нужно будет провести доработки после первых стендовых испытаний – это планируют сделать уже до лета 2019 года. Также в этом году должны показать еще один мотор по аналогичной технологии – массой 98 килограммов и мощностью 200 л.с.