Новая российская медицинская инфузионная техника из Новосибирска

Новосибирский приборостроительный завод создал и сертифицировал новый медицинский прибор – высокоточное изделие для внутривенной инфузии или как ее уже называют в СМИ – «умную капельницу». Изделие обеспечивает постоянную скорость инфузии и точную дозировку жидких лекарственных препаратов при их продолжительном введении, - сообщает НМТ.

Прибор разработан для оказания медицинской помощи в стационарных и амбулаторных лечебных учреждениях, а также машинах скорой помощи. Его отличительной особенностью от уже существующих на рынке зарубежных аналогов является высокая точность, малый вес и наличие более 10 уровней установки давления окклюзии. Изделие совместимо со всеми соответствующими стандарту современными одноразовыми комплектами для внутривенной инфузии, максимальная скорость которой при этом составляет 1200 миллилитров в час. Разработчики отмечают, что производство первой партии «умных капельниц» начнется уже в начале 2019 года. Изделия соответствуют мировым стандартам качества и могут составить конкуренцию существующим аналогам.

Выход такой медпродукции на рынок важен для страны как элемент программы импортозамещения. Добавим, что инфузионная техника является новым направлением в производстве НПЗ. На заводе также запускают в производство шприцевой инфузионный насос и инфузионную станцию контроля. Первые изделия линейки появятся на рынке также в 2019 году.