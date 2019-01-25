Новые проекты российских экранопланов ЦКБ имени Алексеева

Создатели уникальных советских транспортных и боевых экранопланов из Нижнего Новгорода продолжают свои разработки новых моделей перспективной техники. Среди новых проектов – ранее не упоминавшиеся: А-020-538, А-050-538 и А-300-538. Что это за машины?

А-020-538. Морской многоцелевой 27-метровый грузопассажирский экраноплан. Он предназначен для перевозки до 50 пассажиров или 4,5 тонн грузов в светлое время суток в морских прибрежных районах. Обладает амфибийностью и способен выходить на необорудованное побережье с уклоном до 5 градусов. Предусмотрено базирование на воде с выходом на неподготовленный берег и на аэродроме 2 класса. Может использоваться в качестве служебно-разъездного, спасательного транспортного средства, для мониторинга экологического состояния внутренних водных акваторий. Дальность полета на экране – 600 километров. Крейсерские скорости – 265-340 км/ч.

А-050-538. Морской многоцелевой 34-метровый грузопассажирский экраноплан. Он создается для перевозки в светлое время суток до 80 пассажиров или 9 тонн грузов в морских прибрежных районах. Предусмотрено базирование на воде с выходом на необорудованный берег. Может использоваться в качестве служебно-разъездного, спасательного транспортного средства, для мониторинга экологического состояния внутренних водных акваторий и прибрежных морей. Дальность полета на экране – до 1200 километров. Крейсерские скорости – 310-350 км/ч.

Самый крупный новый российский проект экраноплана - А-300-538. Это морской многоцелевой 72-метровый двухпалубный грузопассажирский экраноплан. Предназначен для перевозки в светлое время суток до 550 пассажиров, автомобилей и грузов в авиационных контейнерах (грузоподъемность до 64 тонн). Предусмотрено базирование на воде у специальных понтонов-причалов. Может быть использован в качестве спасателя экипажей и пассажиров, терпящих бедствие судов и кораблей. Проектируется с повышенной мореходностью – при полете и нахождении в дрейфе – до 6 баллов, при взлете и посадке – соответственно 2,5 и 3,5 балла. Дальность полета на экране – до 3000 километров. Крейсерские скорости – 500-610 км/ч.

Использована информация и иллюстрации «ЦКБ по СПК имени Алексеева», ведущего российского разработчика скоростных судов на подводных крыльях и экранопланов.