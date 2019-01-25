Российские ультралегкие самолеты-амфибии выходят на канадский рынок

Отечественный разработчик самолета-амфибии «Борей», предприятие «АэроВолга», впервые в России успешно провел сертификацию в Канаде своей машины в классе Avion Ultra Light Advanced (AULA) и теперь может использовать ее для продаж в летные школы этой страны.

Завершен сложный процесс сертификации, и российскому предприятию удалось со своим 2-местным гидросамолетом «Бореем» получить в начале 2019 года необходимые документы. Эта машина впервые полетела в 2016 году, сейчас ее производят на заказ небольшой серией – выпущено уже 9 самолетов, осуществлены первые экспортные продажи – в Германию. Уже весной 2019 года первая амфибия будет отправлена в Канаду местному покупателю.

Параллельно «АэроВолга» выпускает и продвигает на международный рынок другую машину – ЛА-8 (см. наш материал о поставках ее в Иран в 2017 году - http://tehnoomsk.ru/node/2988).

Летом 2018 года три самолета «АэроВолги»: один двухместный «Борей» в сопровождении двух самолетов ЛА-8, совершили полет вокруг света по Полярному кругу над территориями девяти стран: России, США, Канады, Гренландии, Исландии, Дании, Норвегии, Швеции, Финляндия и России. Перелет занял 43 дня, самолеты пролетели более 20 000 км над сушей, морями и океанами без отказов или инцидентов.