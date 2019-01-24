В России начали строительство новой серии из 6 больших рыболовных траулеров



На «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге заложен первый 108-метровый траулер проекта ST-192 для дальневосточной «Русской рыбопромышленной компании». Заказчик обновляет свой рыболовный флот, средний возраст которого достиг уже 30 лет.

Предприятие заказало в северной столице России сразу 6 больших траулеров (их еще называют "супертраулерами") этого проекта с опционом еще на 2-3 однотипных судна. Первое судно сдадут заказчику в 2020 году, а в 2021-2024 годах будут построены все остальные траулеры. Программа по их строительству осуществляется при господдержке.

ST-192 базируется на норвежском проекте, адаптированном для российского заказчика в петербургских проектных компаниях «Морское инженерное бюро - дизайн – СПб» и КБ «Вымпел». Полное водоизмещение составляет почти 12000 тонн, мощность судового дизеля – 10000 л.с (7200 кВт), скорость – 15 узлов (28 км/ч).

Траулеры предназначены для ловли пелагическим тралом минтая, сельди, переработки и заморозки, хранения и транспортировки ее в порт, получения фарша, рыбной муки из отходов рыбопереработки. Сообщается, что суда будут оснащены высокопроизводительным рыбоперерабатывающим комплексом и рыбомучной установкой.