2С41 – новый российский самоходный миномет для ВДВ на шасси КамАЗ-4386



На 11-тонной платформе четырехколесного полноприводного бронеавтомобиля КамАЗ-4386 «Тайфун ВДВ» установлен боевой модуль с новейшим 82-мм отечественным минометом «Дрок». Проект получил название «самоходная артиллерийская установка 2С41» и уже засветился в российских СМИ.

Сообщается, что машина с минометным модулем предназначается для ВДВ России. Миномет имеет возимый боекомплект 40 зарядов и способен поражать цели на дистанции до 6 километров, выполняя до 12 выстрелов в минуту. На броневике установлен комплекс оптикоэлектронного противодействия, который в случае необходимости сможет укрыть автомобиль плотным аэрозольным облаком и защитить от атакующих высокоточных боеприпасов.

Дополнительно машина оснащена пулеметным модулем.

КамАЗ-4386 разработан в 2016 году. Он оснащен двигателем мощностью 350 л.с. и автоматической коробкой передач. Машина имеет усиленную защиту из керамической брони и стали. По шоссе броневик разгоняется до скорости более 100 км/ч. В базовой версии он оснащается модулем с новой автоматической пушкой и способен перевозить 6-8 бойцов в полной экипировке. В варианте САУ 2С41 экипаж машины составляет 4 человека.



Бронеавтомобиль "Тайфун ВДВ" с автоматической пушкой.

Добавим, что новый самоходный миномет для ВДВ поступит на испытания в войска уже в 2019 году.