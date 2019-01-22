Тяжелый российский БПЛА С-70 Охотник-Б выполнит первый полет в 2019 году



В этом году запланирован первый полет разрабатываемого с 2014 года тяжелого малозаметного реактивного российского ударного беспилотника С-70 (также известен под шифром «Охотник-Б»). Мы попытались собрать некоторые детали проекта из открытых источников воедино.

Итак, БПЛА С-70 разработки ОКБ имени Сухого имеет массу 20-22 тонны при длине около 13 метров и размахе крыльев около 18 метров. Вооружение, как и положено малозаметному летательному аппарату, размещается во внутренних отсеках. Размеры отсеков позволят нести самое разное современное оружие, включая ракеты Х-35У и Х-59МК2, а также корректируемые боеприпасы массой до 500 кг.

У беспилотника один двигатель, предположительно это АЛ-31Ф или его более современная модификация. Среди данных о дальности встречается разброс цифр «3000-6000 километров», но есть вероятность, что она будет все-таки ниже с боевой нагрузкой.

Имеются сведения о том, что новый БПЛА сможет работать в связке с истребителем пятого поколения Су-57 (ПАК ФА, Т-50), и один из опытных «пятьдесят седьмых» участвует в испытаниях по отработке систем управления по проекту «Охотник-Б».

Также в российских СМИ можно найти размытое фото первого С-70, который собрали в Новосибирске на авиазаводе имени Чкалова, а также неофициальную схему компоновки БПЛА, сделанную любителями военной авиации.



Су-57, предположительно задействованный в программе Охотник-Б



Любительская (гипотетическая) схема устройства нового БПЛА С-70



Единственное фото прототипа беспилотника Охотник-Б, 2018 год

Добавим, что выкатка тяжелого ударного малозаметного беспилотника С-70 для ВКС России уже состоялась в 2018 году, и теперь близится время его первого полета.