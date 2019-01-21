В России начата разработка автомобильных шин с технологиями интернета вещей



Специалисты Научно-исследовательского института микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» (НИИМА Прогресс, Росэлектроника) сообщили о создании новых «умных» меток для использования в автомобильных покрышках. Представить готовый к производству конечный продукт разработчики обещают уже в 2020 году.

О чем идет речь? В каждую покрышку на шинном заводе будет интегрироваться «умная» метка, собирающая данные о давлении, температуре и пробеге изделия. Данные можно будет легко получить, считав их на телефон через специальное мобильное приложение или заполнив специальную форму на сайте. Внутри метки будут находиться элемент питания, антенна, а также печатная плата с набором датчиков. На очень миниатюрную плату можно будет установить датчики давления, температуры, наклона, акселерометр и другие элементы – в зависимости от требований заказчика. При использовании «умной» метки с технологией «интернета вещей» информация о шине будет передаваться через мобильную связь на серверы системы. Как уже понял читатель, это не «классическая» радиочастотная метка, которые уже можно встретить в ряде изделий шинной промышленности, а более совершенное решение. Внедрение такой технологии пока кажется фантастикой, но это уже реально для имеющегося уровня развития технологий. И тут наша страна может оказаться в числе лидеров, кто смог создать подобные решения.

Что разработка дает пользователям и производителям? Во-первых, позволяет узнать о покрышке то, за чем обычно едут на диагностику на автосервис. Во-вторых, вовремя выполнить замену или оперативный ремонт в пути, избежав критической ситуации. В-третьих, производитель сможет реально оценить качество своей продукции, а также обнаружить контрафактный товар в торговых сетях.

Следующим этапом развития технологии в НИИМА Прогресс видят интеграцию данных с метки в автомобильной шине с новым терминалом ЭРА-ГЛОНАСС, разработку которого ведет предприятие. Тогда на выходе потребитель получит информацию о шинах на дисплей бортового компьютера, а в случае критического состояния покрышки информация поступит диспетчеру системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, и он сможет оперативно сообщить об этом водителю.