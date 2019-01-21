Сверхдальние зенитные российские ракеты и их пусковая установка

Российские разработчики перспективных систем противоракетной и противовоздушной обороны в последнее время «радуют» военных США и их союзников успешными испытаниями новых ракет, в том числе известных как «Комплекс 14Ц033 Нудоль» и «ракета 14А042».

Это не противоракета А-235 для ПРО Москвы, о которой в связи с этими пусками вспомнили в ряде СМИ, а мобильный комплекс С-500, изображение пусковой установки которого мы впервые публиковали на нашем сайте еще в 2015 году (см. самый первый материал о системе С-500 ). Как уже известно, С-500 сейчас близок к запуску в производство (см. материал 2018 года - http://tehnoomsk.ru/node/3377). Поэтому информацию о тестах дальних ракет для новой системы в России не очень-то спешат полностью закрывать массой грифов секретно. В специализированных блогах уже вовсю публикуют спутниковые снимки позиций новой пусковой установки на стрельбах из района Плесецка, военные уведомляют США о зоне испытаний нового оружия в небе над Арктикой (во избежание излишней паники за океаном), сообщаются данные о том, что новая ракета уже достигла возможности поражать спутники на орбите.

Об используемой ракете в России пишут много, и в то же время технические ее данные это уже секретная информация. Поэтому здесь преобладают непроверенные факты. В частности, вес ракеты рядом источников оценивается в 9-10 тонн. Американские источники в преддверии нового года вообще выдали просто фантастическое сообщение о том, что новая ракета «комплекса Нудоль» пролетела около 3000 км (около 1800 миль) и поразила высотную цель. Верить или нет таким запредельным данным, не ясно. Имеется информация «Российской газеты», которая говорит об успешном пуске ракеты для С-500 на дальность около 550 км. Факт остается фактом: в России успешно продвигаются работы по дальней системе ПВО и ПРО, и она будет мобильной в отличие от последних огромных шахтных систем советской разработки.

На фото вверху: Внешний вид новой пусковой установки П222 по данным отечественных специализированных интернет-ресурсов. Отметим, что здесь показано шасси МЗКТ, в то время как новые российские системы ПВО уже идут на тяжелых шасси Брянского завода, и на подходе новое семейство многоосных «КамАЗов». Вероятнее всего, этот компьютерный рисунок сделан еще до 2015-2016 годов.