Команда Горьковского автозавода изучает успешный опыт на Africa Eco Race 2019

Триумф 2019 года лучшей в мире команды раллийных грузовиков из нашей страны «КАМАЗ-мастер» на ралли «Дакар-2019» (см. наш материал http://www.tehnoomsk.ru/node/3552) оставил в стороне выступление боевых экипажей Горьковского автозавода на гонке Africa Eco Race 2019. Между тем, для команды «ГАЗ Рейд Спорт» это был достойный ралли-рейд.

Горьковский автозавод выставил на гонки свои «ГАЗоны Некст» и «ГАЗели Некст». На маленькие российские грузовики, как и полагается, с большим скепсисом смотрели представители известных европейских марок MAN, Iveco, Mercedes, под капотами которых умещались двигатели в 800-1000 лошадиных сил. А тут какой-то неведомый GAZon, да еще и с 290-сильным мотором ЯМЗ! Иностранцы дружно отметили, что эти русские и всю трассу-то не пройдут – 6000 километров, и это вовсе не гоночные КамАЗы, которые за столько лет доведены до технического совершенства. Но наших ребят списали рано. «ГАЗоны», собранные на стандартных узлах и агрегатах, не только прошли трассу, но заняли во время своего ударного дебюта сразу 7-е и 8-е место в классе грузовиков. Машины оказались очень крепкими и надежными, а вот наши иностранные скептики – теперь присматриваются, что же это в России творят: будет вам скоро второй «КАМАЗ-мастер», только под маркой «ГАЗ Рейд Спорт» на своих маленьких и шустрых машинах!

Экипажи команды на полноприводных «ГАЗелях Некст» совершили фантастический рывок по пескам и камням Африки. И снова удивление соперников на специально доработанных авто под громкими именами Toyota, BMW, Land Rover, Ford, Nissan, Isuzu. «ГАЗель Некст» шла здесь как внедорожник в самом мощном классе суперпродакшн Т1 и заняла 10 место. Как отмечают сами гонщики, «большинство участников едет на специально переделанных машинах, в которых практически не осталось стандартных элементов. Хотя они и носят названия серийных машин, но ничего серийного в них нет. Пространственная рама из труб. Специальные спортивные моторы и коробки передач, тормоза, рулевое управление и шасси. Из конвейерного в этих аппаратах только эмблема». Наши же пока с не настолько сильно переделанными «ГАЗонами» и «ГАЗелями» вырвались в 10-ку лучших в своих классах, а все 4 машины добрались до финиша.

Команда из России «ГАЗ Рейд Спорт» стала открытием международных ралли Africa Eco Race 2019. Теперь в Нижнем Новгороде изучают полученный богатейший опыт, и готовятся к сражению в следующем году. А наши зарубежные «партнеры» начинают процесс запоминания нового имени на ралли-рейдах – GAZ.