ВВС Сербии закупили в России 7 новых Ми-35 и 3 Ми-17



10 новых вертолетов будут поставлены военно-воздушным силам Сербии в течение этого года. Это будут боевые Ми-35М (на иллюстрации, экспортный обновленный вариант Ми-24ВМ) и транспортно-боевые Ми-17.

Поставка сразу 10 новых военных вертолетов сербским военным станет для них настоящим событием. Страна на Балканах располагает небольшими ВВС. Россия поставляла сербам 3 Ми-17В-5 в 2016 году, Евросоюз – несколько H145M после 2016 года, остальные вертолеты на вооружении местных военных выпущены значительно ранее. Это пара старых Ми-24 и 8 Ми-8 советской сборки еще 1970-80-х годов, их сверстники – французские SA341/342 «Газель» (более 30 единиц).