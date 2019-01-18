В Арктике появится российская сеть роботизированных телескопов со сверхшироким полем зрения



Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) ведут работу по созданию экспериментальной сети роботизированных оптических телескопов, расположенных в опорных арктических зонах для системы мониторинга космического пространства. В декабре 2018 года в рамках научной экспедиции подведены первые итоги работы опытной площадки в Амдерме (Ненецкий автономный округ, НАО).

В северный поселок научной экспедицией были доставлены новое российское оборудование для связи, прототип роботизированного оптического телескопа и другие инструменты для исследований. Была установлена связь с Арктическим аналитическим центром МФТИ в Долгопрудном и проведены математические расчеты зависимости скорости канала передачи данных от места расположения антенны. Также было выполнено исследование астроклимата и наблюдение за околоземными космическими объектами. Благодаря экспериментам доказано, что возможно удаленно наблюдать околоземное пространство с помощью роботизированного телескопа за полярным кругом, протестировано оборудование и программное обеспечение для обнаружения космических объектов и их орбит, успешно передан большой объем электронных данных.

Как сообщили представители МФТИ, в России создают экспериментальную сеть оптико-электронных роботизированных телескопов со сверхшироким полем зрения и программным обеспечением, реализующим принципиально новые алгоритмы обработки больших потоков данных. Система составит основу новой технологии обнаружения и постоянного мониторинга околоземных космических объектов, которые до сих пор не наблюдаются существующими отечественными оптическими средствами мониторинга космического пространства. Новая технология даст возможность получения с максимальной оперативностью, достоверностью и точностью информации о событиях в околоземном космическом пространстве, представляющих угрозу безопасности и космической деятельности РФ.

Добавим, что в 2020 году начнется новый этап проекта. Он будет более масштабным и будет включать в себя работу с новым оборудованием и системами в области связи, мониторинга обстановки, автономной энергетики, медицины и другими, которые будут созданы в течение 2019 года по итогам экспедиции.

На фото: Роботизированный широкопольный оптический комплекс МАСТЕР-II МГУ