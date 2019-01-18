ЭС1П – новая 2-системная версия электропоезда Ласточка



Российский электропоезд ЭС1П «Ласточка» в 2018 году получил новую версию, работающую на двух типах тока – постоянном и переменном. Процесс ее разработки до сертификации занял 6 месяцев.

Первым эксплуатантом новой электрички от завода «Уральские локомотивы» стала Северо-Западная пригородная пассажирская компания «Российских железных дорог». Перед новым годом производитель отправил 2 электропоезда ЭС1П заказчику для пассажирских перевозок. Сообщается, что они будут обслуживать маршруты, на которых сочетаются участки с разными типами тока.

Добавим, что ЭС1П рассчитан на работу на маршрутах до 700 километров, имеет компоновку разных классов. Сейчас собраны 4 таких электропоезда – все на заводе «Уральские локомотивы». Для сертификации были проведены необходимые испытания на полигоне Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта и двух региональных железных дорогах – Московской и Горьковской.