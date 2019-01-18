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18.01.2019

В России завершено создание нового малошумного винта регулируемого шага (ВРШ) для кораблей

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На предприятиях, входящих в Центр судоремонта (ЦС) «Звёздочка», изготовлен и успешно испытан первый образец перспективного винта регулируемого шага («ВРШ-М»), предназначенный для работы с главным двигателем мощностью 20 МВт. Это полностью российская разработка без иностранных компонентов.

По итогам испытаний стало известно, что изделие соответствует всем требованиям Военно-морского флота России к таким системам для новых боевых кораблей. Среди особенностей перспективного винта регулируемого шага: автоматические фиксаторы шага лопастей обеспечивают эксплуатацию изделия в случае аварийного отключения систем регулировки шага, исключена утечка смазочного масла в окружающую среду при обрыве лопасти в результате навигационного повреждения, а замену повреждённых лопастей изделия в случае невозможности срочной постановки в док можно производить на плаву.

ВРШ-М готов к запуску в серийное производство на базе ЦС «Звездочка». Им будут оснащать новые российские корветы и фрегаты, есть варианты и для судов гражданского флота.

Тэги: 
ВРШ-М
перспективный винт регулируемого шага
Звездочка
ВМФ России
импортозамещение
судостроение
Разделы: 
Промышленное производство

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