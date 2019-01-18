В России завершено создание нового малошумного винта регулируемого шага (ВРШ) для кораблей



На предприятиях, входящих в Центр судоремонта (ЦС) «Звёздочка», изготовлен и успешно испытан первый образец перспективного винта регулируемого шага («ВРШ-М»), предназначенный для работы с главным двигателем мощностью 20 МВт. Это полностью российская разработка без иностранных компонентов.

По итогам испытаний стало известно, что изделие соответствует всем требованиям Военно-морского флота России к таким системам для новых боевых кораблей. Среди особенностей перспективного винта регулируемого шага: автоматические фиксаторы шага лопастей обеспечивают эксплуатацию изделия в случае аварийного отключения систем регулировки шага, исключена утечка смазочного масла в окружающую среду при обрыве лопасти в результате навигационного повреждения, а замену повреждённых лопастей изделия в случае невозможности срочной постановки в док можно производить на плаву.

ВРШ-М готов к запуску в серийное производство на базе ЦС «Звездочка». Им будут оснащать новые российские корветы и фрегаты, есть варианты и для судов гражданского флота.