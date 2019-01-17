Российская команда КАМАЗ-мастер выиграла Дакар-2019



Лучшая в мире команда раллийных грузовиков отстояла честь нашей страны. Несмотря на трудности и снятие с гонок 2 из 4 наших «КамАЗов», два российских экипажа Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова выстояли и заняли 1-е и 2-е места в итоговом зачете.

Это была сложная гонка. Вначале нам улыбнулась удача: вся «синяя армада» из Набережных Челнов выстроилась победной тройкой на всех лидирующих местах общего зачета. Но расслабляться было рано…

Нам «помогали» организаторы, нашедшие причину снять одну из российских боевых машин. Экипаж Каргинова не смог увернуться от бегущего зрителя, нога которого попала под колесо гоночной машины. Вместо того, чтобы признать отвратительный уровень безопасности массового мероприятия, его организаторы отыгрались на наших ребятах.

Подводила техника: на машине Айрата Мардеева на внешней стороне блока цилиндров двигателя были обнаружены трещины. «Подобный дефект за 1,5 года испытаний и доводки новых 13-литровых моторов проявился впервые. Для механиков «КАМАЗ-мастера» нет неразрешимых задач и перебрать мотор они бы смогли (опыт предыдущих лет показывает, что решались и более сложные задачи). Но регламент «Дакара» не разрешает замену моторов в течение гонки. После детального анализа ситуации руководство команды приняло решение не рисковать и не выпускать на оставшиеся спецучастки экипаж Айрата Мардеева так как в случае вероятного дальнейшего разрушения блока цилиндров автомобиль будет невозможно эвакуировать из труднопроходимых сыпучих дюн пустыни», - отметили в команде.

В итоге пришлось идти только двумя машинами. Причем одна из них выполняла роль «технички». Риск был высок: серьезная авария могла просто не оставить шансов на успех. Но оба боевых экипажа – Николаева и Сотникова – удержали лидерство.

Гонка показала, что КАМАЗ-мастер – это сильнейшая на планете команда раллийных грузовиков. «Техносфера. Россия» поздравляет всех наших ребят. Все 4 экипажа и их легендарный руководитель Владимир Чагин снова показали всем, что россияне побеждают в любых условиях. «Камаз» - ЧЕМПИОН!



Итоги «Дакар-2019» (общий зачет, 17.01.2019):

место/экипаж/команда итог.время/разница

1 Эдуард Николаев КамАЗ 41:01:35

2 Дмитрий Сотников КамАЗ 41:27:11 +25:36

3 Жерар де Рой Iveco 42:36:19 +01:34:44

4 Федерико Виллагра Iveco 46:50:43 +05:49:08

5 Алеш Лопрайс Tatra 47:01:26 +05:59:51

6 Сергей Вязович МАЗ 47:41:04 +06:39:29

7 Тон ван Генугтен Iveco 50:17:01 +09:15:26

8 Александр Василевский МАЗ 51:18:36 +10:17:01

9 Терухито Сугавара Hino 52:23:44 +11:22:09

10 Маурик ван ден Хевель Iveco 52:55:50 +11:54:15