Санкции США для программы МС-21 только на пользу

Запущенная несколькими прозападными российскими СМИ информационная кампания против нового самолета МС-21 получила отпор со стороны отечественных технических специалистов.

Дело в том, что еще в ноябре в официальных источниках были опубликованы сведения о работах по композитному крылу для МС-21 и о том, как решается вопрос в связи с американскими «санкциями» против его разработчиков. Но тогда на этот материал и озвученные в нем данные заместителем министра промышленности РФ Олегом Бочаровым, мало обратили внимание. Зато когда в новогодние праздники столичным изданиям антироссийского толка потребовалось поднять рейтинги СМИ, информация с их стороны была подана в следующем извращенном ключе: «Весь проект МС-21 под вопросом, так как американцы не дадут поставлять материалы для его крыла в Россию». Теперь вспомним, что говорили в Минпромторге, почти за 2 месяца до этих «новостей». «Техносфера. Россия» писала об этом 30 ноября 2018 года:

Проект МС-21, несмотря на отсутствие у России мощной системы по продвижению такого типа пассажирских самолетов на мировой рынок, уже вызвал беспокойство в США самим фактом технологического развития, которое он придает отрасли гражданского авиастроения в нашей стране. Как отметил Олег Бочаров, заместитель министра промышленности РФ (кстати, выпускник МАИ по по специальности «авиационные двигатели и энергетические установки»), «на сегодняшний день наша промышленность имеет технологические заделы - мы уже сертифицировали отечественную композитную нить и показали, что по прочности она не уступает американским или европейским аналогам, в том числе применяемой в производстве крыла МС-21. Думаю, что мы в течении 2-х месяцев сможем заявить о том, что композитное крыло МС-21 это не только то, что удалось сконструировать нашим конструкторам. Мы понимаем, что наших иностранных коллег это напрягает, и мы хотим их напрягать. И они уже напряглись. Ульяновский завод «Аэрокомпозит», выпускающий исключительно гражданскую продукцию – крыло МС-21, оказался в новом санкционном списке США. Более серьезные оборонные предприятия не попали, он попал. Для нас это лишний раз показатель того, что они видят угрозу в появлении на рынке наших гражданских технологий».

Добавим, что эта информация была в свободном доступе задолго до массированного вброса в СМИ истории о якобы грядущих проблемах МС-21 в связи с «санкциями». Теперь обратимся к интервью директора «Аэрокомпозита» Анатолия Гайданского, которое он дал 16 января 2019 года российскому изданию «Аргументы и Факты». Приведем ряд цитат:

«...с 26 сентября «Аэрокомпозит» оказался в списке США. Однако это не санкции, а технологические ограничения Министерства промышленности и торговли США. Активы у нас не арестованы. Речь идет о том, что товар, произведенный на территории США, по лицензии США либо с американской долей добавленной стоимости больше 25%, не может быть поставлен без соответствующей экспортной лицензии. Полагаю, что это конкурентная борьба, причем не с «АэроКомпозитом», а с программой МС-21. Идет активная испытательная работа. Самолет летает и в 2020 году должен быть сертифицирован. Затем начнутся поставки авиакомпаниям. Конкурентам же самолет с передовыми заложенными характеристиками на рынке не нужен. Самый простой способ – это ударить по ключевым поставщикам, чтобы если не совсем отменить проект, то задержать его на максимально длительный срок. Мы используем продукцию Solvay. Это бельгийская компания, а материал производит ее американское подразделение. Действительно, она прекратила поставки».

«Когда начинался проект, в России не производились композитные материалы требуемого качества. За последние годы ситуация на международном и российском рынках кардинально изменилась. В частности, «Росатом» построил завод в Алабуге. Он производит угольное волокно, которое мы уже можем использовать. Есть у нас партнеры и по производству биндерной ленты, и по связующему. Работаем с ними достаточно давно, их материалы устраивают нас по характеристикам. Причем отечественное связующее по некоторым ключевым параметрам превосходит иностранное. Все это вместе позволяет нам с осторожным оптимизмом смотреть в будущее. Успехи в создании новых российских материалов — это результат работы, которую вместе с партнерами вели последние годы. Кстати, все сказанное относится к композитам для кессона крыла, которые требуют высокопрочных материалов. Что касается материалов средней прочности для механизации крыла, то на рынке существует несколько российских поставщиков, материалы которых нас полностью устраивают по качеству. Мы их уже протестировали и сейчас запускаем в производство агрегатов для МС-21. Аналогичная ситуация и с композитным хвостовым оперением МС-21 (киль, стабилизатор), которое делает ОНПП «Технология» в Обнинске. Мы сформировали пул компаний, которые могут обеспечивать нас композитными материалами на всем протяжении программы. По ряду позиций уже имеем материалы лучше, чем получали от наших зарубежных партнеров...».

Ну а вброс про то, что теперь МС-21 получит более тяжелое композитное крыло из-за якобы замены «передовых американских технологий» в «Аэрокомпозите прокомментировали так: «Это полнейшая техническая безграмотность. Любой производитель может сделать материал необходимой толщины, которая нужна заказчику. По поводу того, что он тяжелый... Это непонимание в принципе, потому что в основе материала лежит уголь. Удельная плотность угольной ленты у всех примерно сопоставимая. Вопрос не в тяжести и толщине материала, а в характеристиках удельной прочности. Это как у стали, которая может быть высоколегированной и низколегированной. Вес примерно одинаковый, а характеристики абсолютно разные. Материал каждого производителя имеет свои особенности. Наше главное достижение на сегодня состоит в том, что мы научились проектировать и выпускать силовые композитные конструкции с учетом этих особенностей. Проектировщики знают, как сделать конструкцию легкую, прочную и относительно дешевую. Они понимают, какие проблемы будут на производстве и как эти проблемы минимизировать в будущем. Вот это — основная компетенция, развитая в России за последние 10 лет. Конечно, переход на новый материал создал нам дополнительные сложности. Но, имея опыт, мы знаем, как их преодолеть. Эта работа уже ведется. Принципиально важно понимать, что у нас в Ульяновске создано производство кессонов крыла по передовой инфузионной технологии. Мы изначально внедряли там серийные технологические процессы. Самолеты МС-21-300 с ульяновскими композитными кессонами успешно проходят летные и наземные прочностные испытания. От смены материалов технологический процесс в Ульяновске принципиально не изменится».

От редакции: Добавим, что сейчас, когда программа по созданию первого в 21 веке российского пассажирского самолета нового поколения МС-21, набирает обороты, информационное противодействие со стороны потенциальных конкурентов и просто противников нашей страны будет пропорционально расти. Призываем всех читателей отнестись к разного рода вбросам в СМИ более спокойно, и только разобравшись в теме, вступать в какие-либо дискуссии с оппонентами.