10 новых учебно-боевых самолетов Як-130 поставлены ВВС Мьянмы и Лаоса



Иркутский авиазавод продолжает выполнение экспортных контрактов на производство учебно-боевых самолетов Як-130 для военно-воздушных сил стран Юго-Восточной Азии. Перед новым годом предприятие отправило заказчикам 10 новых машин этого типа.

4 Як-130 получил Лаос. Сейчас эта страна осуществляет программу перевооружения своих вооруженных сил и закупила у России по разным сведениям до 10 Як-130. Самолеты расширят возможности ВВС Лаоса и станут первыми машинами нового поколения на их вооружении. Местные пилоты уже начали освоение техники.

6 Як-130 поставлены ВВС Мьянмы (эта страна долгое время была известна как Бирма). Сообщается, что Мьянма – это пятый по счету официальный покупатель российских учебно-боевых самолетов данного типа. Кроме нее и Лаоса «сто тридцатые» уже состоят на вооружении ВВС Алжира, Белоруссии и Бангладеша.